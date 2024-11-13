Російські загарбники використовують форму ЗСУ, фото: Харківська ОВА

https://racurs.ua/ua/n201188-pereodyagneni-u-formu-zsu-rashysty-namagalysya-prorvaty-oboronu-na-kup-yanskomu-napryamku-genshtab.html

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Російські загарбники сьогодні, 13 листопада, починаючи з 14.30 здійснили спробу прорвати українську оборону на Куп’янському напрямку.

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Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що штурмові групи противника атакували позиції українських захисників в чотири хвилі:

загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77;

частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка ЗСУ — це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином.