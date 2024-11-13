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Переодетые в форму ВСУ рашисты пытались прорвать оборону на Купянском направлении — Генштабhttps://racurs.ua/n201188-pereodetye-v-formu-vsu-rashisty-pytalis-prorvat-oboronu-na-kupyanskom-napravlenii-genshtab.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 13 листопада, починаючи з 14.30 здійснили спробу прорвати українську оборону на Куп’янському напрямку.
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Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що штурмові групи противника атакували позиції українських захисників в чотири хвилі:
- загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77;
- частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка ЗСУ — це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином.
Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили, — зазначають у Генштабі. — Варто відзначити професіоналізм та злагодженість наших піхотинців, танкістів, артилеристів та операторів БпЛА. Вдячність усім воїнам за сміливість та стійкість!
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