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Ракурс
Российские захватчики используют форму ВСУ, фото: Харьковская ОВА

Переодетые в форму ВСУ рашисты пытались прорвать оборону на Купянском направлении — Генштаб

13 ноя 2024, 22:02
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Російські загарбники сьогодні, 13 листопада, починаючи з 14.30 здійснили спробу прорвати українську оборону на Куп’янському напрямку.


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Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що штурмові групи противника атакували позиції українських захисників в чотири хвилі:

  • загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77;
  • частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка ЗСУ — це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином.

Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили, — зазначають у Генштабі. — Варто відзначити професіоналізм та злагодженість наших піхотинців, танкістів, артилеристів та операторів БпЛА. Вдячність усім воїнам за сміливість та стійкість!

Источник: Ракурс


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