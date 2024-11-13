Более 1 тыс. 700 оккупантов уничтожили ВСУ за сутки. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n201162-bolee-1-tys-700-okkupantov-unichtojili-vsu-za-sutki.html

Ракурс

Військові втрати росії з початку повномасштабної війни становлять вже понад 714 тис. солдатів та офіцерів.

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Лише за минулу добу Сили оборони України знищили 1 тис. 770 окупантів, 24 танки, 49 бойових броньованих машин, 56 артсистем, 96 одиниць автомобільної та три — спеціальної техніки. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 13 листопада 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 714 тис. 380 (+1 тис. 770) осіб,

танків — 9 тис. 300 (+24) од,

бойових броньованих машин — 18 тис. 896 (+49) од,

артилерійських систем — 20 тис. 408 (+56) од,

РСЗВ — 1 тис. 249 (+0) од,

засоби ППО — 996 (+0) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 329 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 18 тис. 798 (+61),

крилаті ракети — 2636 (+0),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 28 тис. 966 (+96) од,

спеціальна техніка — 3 тис. 629 (+3).

Нагадаємо, напередодні 47-ма бригада «Маґура» разом з суміжними підрозділами зупинили штурм росіян на Курському напрямку. Ворог відправи в атаку понад 30 одиниць техніки та особовий склад чисельністю в батальйон. Противник у ході бою зазнав серйозних втрат.