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Понад 1 тис. 700 окупантів знищили ЗСУ за добу. Фото: Генштаб

Понад 1 тис. 700 окупантів знищили ЗСУ за добу

13 лис 2024, 08:48
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Військові втрати росії з початку повномасштабної війни становлять вже понад 714 тис. солдатів та офіцерів.


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Лише за минулу добу Сили оборони України знищили 1 тис. 770 окупантів, 24 танки, 49 бойових броньованих машин, 56 артсистем, 96 одиниць автомобільної та три — спеціальної техніки. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 13 листопада 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 714 тис. 380 (+1 тис. 770) осіб,
  • танків — 9 тис. 300 (+24) од,
  • бойових броньованих машин — 18 тис. 896 (+49) од,
  • артилерійських систем — 20 тис. 408 (+56) од,
  • РСЗВ — 1 тис. 249 (+0) од,
  • засоби ППО — 996 (+0) од,
  • літаків — 369 (+0) од,
  • гелікоптерів — 329 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 18 тис. 798 (+61),
  • крилаті ракети — 2636 (+0),
  • кораблі /катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 28 тис. 966 (+96) од,
  • спеціальна техніка — 3 тис. 629 (+3).

Нагадаємо, напередодні 47-ма бригада «Маґура» разом з суміжними підрозділами зупинили штурм росіян на Курському напрямку. Ворог відправи в атаку понад 30 одиниць техніки та особовий склад чисельністю в батальйон. Противник у ході бою зазнав серйозних втрат.

Джерело: Ракурс


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