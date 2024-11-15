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Владимир Зеленский, фото: «Комментарии»
Это ящик Пандоры — Зеленский о звонке Шольца путинуhttps://racurs.ua/n201251-eto-yaschik-pandory-zelenskiy-o-zvonke-sholca-putinu.htmlРакурс
Канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні, 15 листопада, провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним.
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Про це повідомила прес-служба уряду Німеччини.
Шольц під час розмови засудив російську війну проти України і закликав путіна вивести війська.
Також Шольц закликав рф до переговорів з Україною з метою досягнення «справедливого і тривалого миру» і підкреслив непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в мирному процесі та в захисті від російської агресії так довго, як це буде необхідно.
Зазначається, що Шольц напередодні поспілкувалася телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.
Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні назвав дзвінок путіну «скринькою Пандори»:
Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів. І це саме те, чого путін давно хоче — йому вкрай важливо послабити його ізоляцію. Ізоляцію росії.
На думку Зеленського, мета путіна — вести перемовини, які нічим не будуть завершуватись.
Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті і якраз і призвело до цієї війни, — наголосив він.
Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо як діяти і хочемо попередити: «Мінська-3» не буде, нам потрібен реальний мир, — додав Зеленський.
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