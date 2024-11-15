Володимир Зеленський, фото: «Коментарі»

https://racurs.ua/ua/n201251-ce-skrynka-pandory-zelenskyy-pro-dzvinok-sholca-putinu.html

Ракурс

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні, 15 листопада, провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним.

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Про це повідомила прес-служба уряду Німеччини.

Шольц під час розмови засудив російську війну проти України і закликав путіна вивести війська.

Також Шольц закликав рф до переговорів з Україною з метою досягнення «справедливого і тривалого миру» і підкреслив непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в мирному процесі та в захисті від російської агресії так довго, як це буде необхідно.

Зазначається, що Шольц напередодні поспілкувалася телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні назвав дзвінок путіну «скринькою Пандори»:

Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів. І це саме те, чого путін давно хоче — йому вкрай важливо послабити його ізоляцію. Ізоляцію росії.

На думку Зеленського, мета путіна — вести перемовини, які нічим не будуть завершуватись.

Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті і якраз і призвело до цієї війни, — наголосив він.