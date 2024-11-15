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Ракурс
Обезвреживание российского дрона, скриншот видео

Обезвреживание вражеского дрона сетеметом попало на видео

15 ноя 2024, 23:14
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Захисники України за допомогою сіткометів збивають ворожі дрони.


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Відео, котре показує такі випадки, опубліковане у Telegram-каналі Ptashka Drones.

Зазначається, що такі системи постійно вдосконалюються.

На деяких напрямках (вороги — ред.) вже скиглять що немає на чому літати, — наголошується в описі відео. — Проте вони теж вчаться і скоро почнуть застосувати подібні системи проти нас.

Источник: Ракурс


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