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Россияне массированно атаковали Украину в ночь на 16 ноября, фото: Сумская ОВА

53 вражеских беспилотника сбили силы ПВО Украины в ночь на 16 ноября (ИНФОГРАФИКА)

16 ноя 2024, 10:38
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Російські загарбники здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.


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Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.

У ніч на сьогодні, 16 листопада (із 20.30 15 листопада) ворог:

  • завдав удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300;
  • атакував 83 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів російських Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська.

Станом на 08.30:

  • підтверджено збиття 53 ворожих БПЛА у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях;
  • внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих БПЛА локаційно втрачено у різних регіонах України.

Источник: Ракурс


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