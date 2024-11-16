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53 вражеских беспилотника сбили силы ПВО Украины в ночь на 16 ноября (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n201258-53-vrajeskih-bespilotnika-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-16-noyabrya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
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Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.
У ніч на сьогодні, 16 листопада (із 20.30 15 листопада) ворог:
- завдав удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300;
- атакував 83 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів російських Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська.
Станом на 08.30:
- підтверджено збиття 53 ворожих БПЛА у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях;
- внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих БПЛА локаційно втрачено у різних регіонах України.
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