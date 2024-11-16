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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине

Рашисты атаковали «шахедами» Запорожье — поврежден объект критической инфраструктуры

16 ноя 2024, 09:26
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Російські загарбники сьогодні, 16 листопада, вранці атакували Запоріжжя та Запорізький район дронами-камікадзе типу «Шахед».


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В результаті пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Попередньо, минулося без постраждалих. Вибуховою хвилею понівечені торгові приміщення та дорожнє покриття. Інші руйнування встановлюються, — зазначив він.

Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння уламків пошкоджено житлову інфраструктуру.

Источник: Ракурс


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