Рашисти атакували «шахедами» Запоріжжя — пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури

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Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні
Рашисти атакували «шахедами» Запоріжжя — пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктуриhttps://racurs.ua/ua/n201256-rashysty-atakuvaly-shahedamy-zaporijjya-poshkodjeno-ob-iekt-krytychnoyi-infrastruktury.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 16 листопада, вранці атакували Запоріжжя та Запорізький район дронами-камікадзе типу «Шахед».
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В результаті пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Попередньо, минулося без постраждалих. Вибуховою хвилею понівечені торгові приміщення та дорожнє покриття. Інші руйнування встановлюються, — зазначив він.
Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння уламків пошкоджено житлову інфраструктуру.