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Наслідки атаки російських безпілотників 16 листопада, фото: КМВА
У Києві уламками «шахедів» пошкоджено житлову інфраструктуру (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n201254-u-kyievi-ulamkamy-shahediv-poshkodjeno-jytlovu-infrastrukturu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 листопада, здійснили чергову масовану атаку на Кив.
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Повітряна тривога в столиці тривала майже три години, Сили оборони знешкодили в повітряному просторі навколо міста до десятка ворожих БПЛА, повідомляє прес-служба КМВА.
Внаслідок цієї атаки в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури:
- через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку пошкоджено балкони та вікон;
- інформації щодо постраждалих не надходило.