Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки атаки російських безпілотників 16 листопада, фото: КМВА

У Києві уламками «шахедів» пошкоджено житлову інфраструктуру (ФОТО)

16 лис 2024, 08:28
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 листопада, здійснили чергову масовану атаку на Кив.


.

Повітряна тривога в столиці тривала майже три години, Сили оборони знешкодили в повітряному просторі навколо міста до десятка ворожих БПЛА, повідомляє прес-служба КМВА.

Внаслідок цієї атаки в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури:

  • через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку пошкоджено балкони та вікон;
  • інформації щодо постраждалих не надходило.

Наслідки атаки російських безпілотників 16 листопада, фото: КМВА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів