Наслідки атаки російських безпілотників 16 листопада, фото: КМВА

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 листопада, здійснили чергову масовану атаку на Кив.

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Повітряна тривога в столиці тривала майже три години, Сили оборони знешкодили в повітряному просторі навколо міста до десятка ворожих БПЛА, повідомляє прес-служба КМВА.

Внаслідок цієї атаки в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури: