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Последствия атаки российских беспилотников 16 ноября, фото: КМВА

В Киеве обломками «шахедов» повреждена жилищная инфраструктура (ФОТО)

16 ноя 2024, 08:28
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 листопада, здійснили чергову масовану атаку на Кив.


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Повітряна тривога в столиці тривала майже три години, Сили оборони знешкодили в повітряному просторі навколо міста до десятка ворожих БПЛА, повідомляє прес-служба КМВА.

Внаслідок цієї атаки в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури:

  • через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку пошкоджено балкони та вікон;
  • інформації щодо постраждалих не надходило.

Наслідки атаки російських безпілотників 16 листопада, фото: КМВА

Источник: Ракурс


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