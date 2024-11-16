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Последствия атаки российских беспилотников 16 ноября, фото: КМВА
В Киеве обломками «шахедов» повреждена жилищная инфраструктура (ФОТО)https://racurs.ua/n201254-v-kieve-oblomkami-shahedov-povrejdena-jilischnaya-infrastruktura-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 листопада, здійснили чергову масовану атаку на Кив.
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Повітряна тривога в столиці тривала майже три години, Сили оборони знешкодили в повітряному просторі навколо міста до десятка ворожих БПЛА, повідомляє прес-служба КМВА.
Внаслідок цієї атаки в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури:
- через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку пошкоджено балкони та вікон;
- інформації щодо постраждалих не надходило.
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