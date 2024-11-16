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Последствия российских обстрелов, фото: ГСЧС
На Донетчине рашисты ударили по админзданию и складам — вспыхнули пожары (ФОТО)https://racurs.ua/n201261-na-donetchine-rashisty-udarili-po-adminzdaniu-i-skladam-vspyhnuli-pojary-foto.htmlРакурс
На Донеччині російські загарбники вчора, 15 листопада, поцілили в адмінбудівлю та складські будівлі, спалахнули пожежі.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що:
- внаслідок ворожого обстрілу 15 листопада виникла пожежа в одній із адміністративних будівель міста Лиман. На місці події надзвичайники ліквідували пожежу на площі 5 кв. м;
- 15 листопада ворог завдав удару по місту Миколаївка Краматорського району, в результаті чого відбувалося горіння виробничого обладнання та будівельних матеріалів у складських будівлях. Вогнеборці ліквідували загоряння на загальній площі 400 кв. м.
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