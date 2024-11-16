Последствия российских обстрелов, фото: ГСЧС

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На Донеччині російські загарбники вчора, 15 листопада, поцілили в адмінбудівлю та складські будівлі, спалахнули пожежі.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що: