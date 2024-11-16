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Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: ГСЧС

На Донетчине рашисты ударили по админзданию и складам — вспыхнули пожары (ФОТО)

16 ноя 2024, 11:58
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На Донеччині російські загарбники вчора, 15 листопада, поцілили в адмінбудівлю та складські будівлі, спалахнули пожежі.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що:

  • внаслідок ворожого обстрілу 15 листопада виникла пожежа в одній із адміністративних будівель міста Лиман. На місці події надзвичайники ліквідували пожежу на площі 5 кв. м;
  • 15 листопада ворог завдав удару по місту Миколаївка Краматорського району, в результаті чого відбувалося горіння виробничого обладнання та будівельних матеріалів у складських будівлях. Вогнеборці ліквідували загоряння на загальній площі 400 кв. м.

Наслідки російських обстрілів, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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