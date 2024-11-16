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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Дроны СБУ «разобрали» мчавшихся на штурм оккупантов (ВИДЕО)

16 ноя 2024, 12:52
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Спецпризначенці СБУ «розібрали» окупантів, які мчали на штурм.


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Відповідне відео сьогодні, 16 листопада, опублікував прес-центр СБУ.

Це була справді ювелірна робота операторів fpv-дронів ЦСО «А» СБУ. Вони зупинили ворожу піхоту ще до того, як вона пішла на штурм позицій наших побратимів зі Збройних сил України, — зазначається в описі відео. — А влучні удари по позиціях окупантів назавжди поховали росіян в українській землі.

Источник: Ракурс


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