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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Дрони СБУ «розібрали» окупантів, які мчали на штурм (ВІДЕО)

16 лис 2024, 12:52
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Спецпризначенці СБУ «розібрали» окупантів, які мчали на штурм.


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Відповідне відео сьогодні, 16 листопада, опублікував прес-центр СБУ.

Це була справді ювелірна робота операторів fpv-дронів ЦСО «А» СБУ. Вони зупинили ворожу піхоту ще до того, як вона пішла на штурм позицій наших побратимів зі Збройних сил України, — зазначається в описі відео. — А влучні удари по позиціях окупантів назавжди поховали росіян в українській землі.

Джерело: Ракурс


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