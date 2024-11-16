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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Дрони СБУ «розібрали» окупантів, які мчали на штурм (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201262-drony-sbu-rozibraly-okupantiv-yaki-mchaly-na-shturm-video.htmlРакурс
Спецпризначенці СБУ «розібрали» окупантів, які мчали на штурм.
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Відповідне відео сьогодні, 16 листопада, опублікував прес-центр СБУ.
Це була справді ювелірна робота операторів fpv-дронів ЦСО «А» СБУ. Вони зупинили ворожу піхоту ще до того, як вона пішла на штурм позицій наших побратимів зі Збройних сил України, — зазначається в описі відео. — А влучні удари по позиціях окупантів назавжди поховали росіян в українській землі.