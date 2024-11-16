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Рашисты пытались заполнить должности в оккупационных администрациях «ветеранами сво», фото:
Оккупанты не смогли найти достаточно «ветеранов сво» с хотя бы средним образованием — ЦНСhttps://racurs.ua/n201266-okkupanty-ne-smogli-nayti-dostatochno-veteranov-svo-s-hotya-by-srednim-obrazovaniem-cns.htmlРакурс
Російські загарбники сподівалися заповнити дефіцит працівників в окупаційних адміністраціях на тимчасово окупованих територіях України так званими «ветеранами сво», але марно.
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Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що для реалізації цих планів ворог створив програму «час героїв», яка мала відібрати достатню кількість «ветеранів», котрі мали б мати хоча б середню освіту та бажання:
- проте навіть такий низький рівень вимог став перепоною, адже більшість російських бойовиків не мають навіть мінімальних навичок для навчання;
- в результаті росіяни подовжили дію програми на три місяці через критичну малу кількість учасників.
Центр національного спротиву зауважує, що працювати в російській окупацій ній адміністрації небезпечно, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про зрадників до відповідного анонімного чат-бота.
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