Рашисти намагалися заповнити посади в окупаційних адміністраціях «ветеранами сво»

https://racurs.ua/ua/n201266-okupanty-ne-zmogly-znayty-dostatno-veteraniv-svo-z-hocha-b-serednou-osvitou-cns.html

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Російські загарбники сподівалися заповнити дефіцит працівників в окупаційних адміністраціях на тимчасово окупованих територіях України так званими «ветеранами сво», але марно.

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Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що для реалізації цих планів ворог створив програму «час героїв», яка мала відібрати достатню кількість «ветеранів», котрі мали б мати хоча б середню освіту та бажання:

проте навіть такий низький рівень вимог став перепоною, адже більшість російських бойовиків не мають навіть мінімальних навичок для навчання;

в результаті росіяни подовжили дію програми на три місяці через критичну малу кількість учасників.