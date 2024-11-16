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Заявление G7: помощь и поддержка Украине будет продолжаться столько, сколько потребуется
Заявление G7: помощь и поддержка Украине будет продолжаться столько, сколько потребуетсяhttps://racurs.ua/n201269-zayavlenie-g7-pomosch-i-podderjka-ukraine-budet-prodoljatsya-stolko-skolko-potrebuetsya.htmlРакурс
Країни «Групи семи» (G7) продовжуватимуть надавати Україні необхідну допомогу і підтримку для захисту від російської агресії стільки, скільки буде потрібно.
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Лідери G7 заявили, що росія залишається єдиною перешкодою для відновлення справедливого і тривалого миру, та підтвердили готовність продовжувати тиск на рф за допомогою санкцій, експортного контролю та інших заходів.
Ініціаторкою заяви виступила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Ось текст цього документу:
Сьогодні — 997 доба боротьби проти російської агресії.
Ми, лідери країн «Великої сімки» (G7), підтверджуємо нашу непохитну підтримку України так довго, як це буде потрібно.
Ми солідарні з Україною в її боротьбі за суверенітет, свободу, незалежність, територіальну цілісність та відновлення.
Ми також визнаємо вплив російської агресії на вразливі верстви населення по всьому світу.
Після 1000 днів війни ми визнаємо величезні страждання, яких зазнав народ України.
Незважаючи на ці труднощі, українці продемонстрували безпрецедентну стійкість і рішучість у захисті своєї землі, культури та народу.
росія залишається єдиною перешкодою на шляху до справедливого і тривалого миру.
G7 підтверджує свою прихильність накладенню на росію суворої відповідальності за допомогою санкцій, експортного контролю та інших ефективних заходів.
Ми залишаємося єдині з Україною.
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