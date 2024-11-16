Заява G7: допомога і підтримка Україні триватиме стільки, скільки буде потрібно

https://racurs.ua/ua/n201269-zayava-g7-dopomogu-i-pidtrymka-ukrayini-tryvatyme-stilky-skilky-bude-potribno.html

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Країни «Групи семи» (G7) продовжуватимуть надавати Україні необхідну допомогу і підтримку для захисту від російської агресії стільки, скільки буде потрібно.

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Лідери G7 заявили, що росія залишається єдиною перешкодою для відновлення справедливого і тривалого миру, та підтвердили готовність продовжувати тиск на рф за допомогою санкцій, експортного контролю та інших заходів.

Ініціаторкою заяви виступила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Ось текст цього документу: