Это уравниловка - Автор петиции просит Зеленского просмотреть программу "зимней тысячи"

https://racurs.ua/n201275-eto-uravnilovka-avtor-peticii-prosit-zelenskogo-prosmotret-programmu-zimney-tysyachi.html

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На сайті Офісу президента з’явилася петиція, у якій закликають переглянути програму виплати тисячі гривень усім українцям. Її автор зазначає, що ефективність такої програми досить сумнівна.

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Зокрема, Роман Стан пише, що програма немає адресності, оскільки підтримка на зимовий період необхідна лише для певного переліку громадян. Автор звернення пропонує збільшити розмір виплат для тих, хто їх справді потребує.

Автор зазначає, що в запропонованій програмі не до кінця зрозуміло, звідки на це братимуть кошти.

Водночас така програма немає адресності, оскільки підтримка на зимовий період необхідна лише для певного переліку громадян, а саме пенсіонерів, малозабезпечених сімей, багатодітних сімей, вимушено переміщених осіб, — пише автор петиції.

Стан вказує, що для домогосподарств із середнім розміром заробітної плати ці кошти не будуть такими важливими, а різниця, яка сформується після чіткої адресності, дасть можливість збільшити розмір виплат саме для тих, хто їх справді потребує.

У тексті звернення також наголошується, що через недопрацювання певних органів виконавчої влади сформувався надлишок коштів, які не можна спрямувати на фінансування армії, але можна скерувати на різні урядові програми, для яких закінчилося фінансування, як-от «єОселя».

Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки. Кожному громадянину, який перебуває в Україні, планують надати по тисячі гривень.

Отримати кошти можна буде незалежно від віку та соціального статусу, а витратити їх потрібно протягом зими. За тисячу можна оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книжок та інші різноманітні послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська.