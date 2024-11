«Газпром» остановил поставки газа в Австрию

«Газпром», російський газовий момнополіст, зупинив постачання газу до Австрії.

.

Компанія з Московії мала відшкодувати австрійській фірмі OMV 230 млн євро після рішення міжнародного арбітражу. Але відмовилася це робити. Тому Відень призупинив виплати «Газпрому» з метою компенсації.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що зупинка в поставках була очікуваною, тому Австрія знайшла альтернативні джерела палива, а її газосховища зараз повні на 93%, чого вистачить на всю зиму.

Президентка Єврокомісії теж відреагувала. Вона сказала, що ЄС має запаси газу і готова до зими.

Once again Putin is using energy as a weapon.



He is trying to blackmail Austria & Europe by cutting gas supplies.



We are prepared for this and ready for the winter. Gas storage across the EU is full.



As I told @karlnehammer yesterday Europe stands united in supporting Austria