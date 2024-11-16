«Газпром» остановил поставки газа в Австрию

https://racurs.ua/n201277-gazprom-ostanovil-postavki-gaza-v-avstriu.html

Ракурс

«Газпром», російський газовий момнополіст, зупинив постачання газу до Австрії.

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Компанія з Московії мала відшкодувати австрійській фірмі OMV 230 млн євро після рішення міжнародного арбітражу. Але відмовилася це робити. Тому Відень призупинив виплати «Газпрому» з метою компенсації.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що зупинка в поставках була очікуваною, тому Австрія знайшла альтернативні джерела палива, а її газосховища зараз повні на 93%, чого вистачить на всю зиму.

Президентка Єврокомісії теж відреагувала. Вона сказала, що ЄС має запаси газу і готова до зими.

Once again Putin is using energy as a weapon.



He is trying to blackmail Austria & Europe by cutting gas supplies.



We are prepared for this and ready for the winter. Gas storage across the EU is full.



As I told @karlnehammer yesterday Europe stands united in supporting Austria — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 16, 2024

Австрія досі залишалася найбільшим імпортером російського газу трубопроводами в Євросоюзі. Серед країн ЄС купувати російський трубопровідний газ продовжують також сусідні Словаччина та Угорщина. Австрія і Словаччина отримують газ старим трубопроводом, що проходить через територію України.

Однак Київ чітко заявив, що не має наміру продовжувати транзитний контракт із російською стороною, який закінчується наприкінці року. Угорщина тепер отримує більшу частину газу трубопроводом TurkStream, що проходить через Туреччину і балканські країни.