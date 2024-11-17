Украина под масштабной атакой российских нацистов: что известно

https://racurs.ua/n201281-ukraina-pod-masshtabnoy-atakoy-rossiyskih-nacistov-chto-izvestno.html

Ракурс

Російські воєнні злочинці у ніч та вранці 17 листопада здійснили чергову масовану повітряну атаку на Україну.

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Були застосовані крилаті, балістичні та гіперзвукові ракети. Наслідки зʼясовуються.

Ракетна атака все ще триває станом на момент виходу новини. рф атакує обʼєкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.

Майже всі ракети летіли по енергетичній інфраструктурі, написав моніторинговий паблік «Николавский Ванек».

По Україні вводять аварійні відключення світла — у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській областях.

В Одесі та Івано-Франківську зупинився електротранспорт. В Одесі станом на 8.00 не було світла, води та опалення.

Світло зникло й у деяких мікрорайонах Хмельницького. У Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень.

Вибухи пролунали у Кривому Розі, місцеві пабліки писали про атаку на Мукачеве. Проліт ракети зафіксували над куроротом «Буковель».

У Рівному пролунало щонайменше шість вибухів вранці 17 листопада. Про вибухи повідомляють журналісти «Ракурсу». Колишній міський голова Рівного заявив, що місто зазнало ракетного удару.

У деяких районах міста зникло світло.

Уранці в повітря піднялась польська авіація. Про це повідомили Повітряні сили Польщі.

У Києві зафіксували падіння уламків в трьох районах. На Печерську загорівся дах 5-поверхівки, є потерпіла.

У Червоноградському (Шептицькому) районі внаслідок падіння уламків ворожої ракети загорілися гаражі та автомобіль. На місці працюють вогнеборці, повідомили в ОВА.

Ворог атакував Миколаїв декількома хвилями дронами-камікадзе типу «Shahed 131/136».

Внаслідок чого пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерховий будинок, легкові автомобілі, торговий центр, об'єкт інфраструктури. Також виникло декілька пожеж. Одна жінка загинула, поранено четверо дорослих та двоє дітей.

У Миколаєві ворог завдав ракетного удару по інфраструктурному обʼєкту, попередньо Іскандер-М. Постраждалих немає. У Миколаївському районі армія РФ тричі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду.

Також ворог спрямував дрон типу FPV та о 16:49 завдав мінометного обстрілу по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.