Україна під масштабною атакою російських нацистів: що відомо

https://racurs.ua/ua/n201281-ukrayina-pid-masshtabnou-atakou-rosiyskyh-nacystiv-scho-vidomo.html

Ракурс

Російські воєнні злочинці у ніч та вранці 17 листопада здійснили чергову масовану повітряну атаку на Україну.

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Були застосовані крилаті, балістичні та гіперзвукові ракети. Наслідки зʼясовуються.

Ракетна атака все ще триває.

рф атакує обʼєкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.

По Україні вводять аварійні відключення світла — у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській областях. Перебої є Одесі.

В Одесі та Івано-Франківську зупинився електротранспорт. В Одесі станом на 8.00 не було світла, води та опалення.

Вибухи пролунали у Кривому Розі, місцеві пабліки писали про атаку на Мукачеве. Проліт ракети зафіксували над куроротом «Буковель».

У Рівному пролунало щонайменше шість вибухів вранці 17 листопада. Про вибухи повідомляють журналісти «Ракурсу». Колишній міський голова Рівного заявив, що місто зазнало ракетного удару.

У деяких районах міста зникло світло.

Уранці в повітря піднялась польська авіація. Про це повідомили Повітряні сили Польщі.

У Києві зафіксували падіння уламків в трьох районах. На Печерську загорівся дах 5-поверхівки, є потерпіла.

У Червоноградському (Шептицькому) районі внаслідок падіння уламків ворожої ракети загорілися гаражі та автомобіль. На місці працюють вогнеборці, повідомили в ОВА.

Ворог атакував Миколаїв декількома хвилями дронами-камікадзе типу «Shahed 131/136».

Внаслідок чого пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерховий будинок, легкові автомобілі, торговий центр, об'єкт інфраструктури. Також виникло декілька пожеж. Одна жінка загинула, поранено четверо дорослих та двоє дітей.

У Миколаєві ворог завдав ракетного удару по інфраструктурному обʼєкту, попередньо Іскандер-М. Постраждалих немає. У Миколаївському районі армія РФ тричі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду.

Також ворог спрямував дрон типу FPV та о 16:49 завдав мінометного обстрілу по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.