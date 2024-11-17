Главная цель – энергетика: куда били россияне 17 ноября

https://racurs.ua/n201284-glavnaya-cel-energetika-kuda-bili-rossiyane-17-noyabrya.html

Ракурс

Серйозно пошкоджено обладання теплоелектростанції по Україні внаслідок російської атаки.

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Про це уранці 17 листопада повідомили у ДТЕК.

У багатьох областях України введено графіки аварійних відключень.

Це восьма масована атака на енергетичні підприємства ДТЕК за рік. Загалом від початку повномасштабної війни терористи з росії била по теплоелектростанціях ДТЕК понад 190 разів.

Внаслідок чергового ворожого обстрілу пошкоджена одна з високовольтних ліній, що живлять окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Наразі живлення ЗАЕС здійснюється резервною лінією. Місце пошкодження основної лінії живлення вже встановлене. Ремонтні бригади Укренерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи.

Одеські пабліки пишуть про атаку по селу Усатове, де розташована велика підстанція.

Київ відбився

По Києві окупанти запустили крилаті ракети Х-101/55 і «Калібр», аеробалістичні ракети «Кинджал», балістичні «Іскандер-М» (KN-23), ракети «Циркон», а також ударні дрони. Працювала ППО.

Повітряна тривога у столиці тривала майже 5 годин. Її оголошували двічі. У Голосіївському та Дніпровському районах зафіксовано падіння уламків на відкритій території та нежитлові приміщення.

Удари по країні

Крім того, росія атакувала 17 листопада Дніпро. У місті пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад, автівка. Одному пораненому чоловіку надають допомогу. Також було чутно вибухи на Криворіжжі, у Самарівському районі та Камʼянському. Виникли пожежі.

Росіяни завдали також три удари по Запоріжжю. Як і по всій території України, цілили по критичній інфраструктурі області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

Станом на зараз інформації про постраждалих немає. Масштаби руйнувань зʼясовуються. Де можливо, екстрені служби вже працюють, — йдеться у повідомленні.

У Волинській області є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Попередньо, без жертв.

На Вінниччині росіяни теж влучили в обʼєкти критичної інфраструктури. В області вимикають світло.

У Миколаєві кількість загиблих внаслідок удару дронів зросла до двох. Загинула ще одна жінка.

Проблеми на залізниці

Через масований ворожий обстріл знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України.

Станом на зараз із затримкою курсують наступні пасажирські поїзди:

№ 51 Запоріжжя — Одеса;

№ 207 Харків — Одеса;

№ 25/135 Ясіня, Чернівці — Одеса;

№ 78 Ковель — Одеса;

№ 87 Запоріжжя — Ковель;

№ 59 Харків — Одеса.

На зазначені ділянки вже виїхали резервні тепловози для відновлення руху.