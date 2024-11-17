Канадский премьер Трюдо поддержал общение Шольца с путиным

https://racurs.ua/n201288-kanadskiy-premer-trudo-podderjal-obschenie-sholca-s-putinym.html

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав розмову Шканцлера ФРН Олафа Шольца з владіміром путіним та заявив, що війна в Україні може закінчитися у найближчі місяці.

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Він також додав, що Канада залишається відданою перемозі України та хоче бачити завершення конфлікту якомога швидше

Bloomberg так цитує висловлювання Трюдо:

Можливо, є вікна, в які закінчення конфлікту може відбутися найближчими місяцями. Ми всі розуміємо, наскільки важливо покласти край насильству в Україні, покласти край конфліктам у всьому світі. Це вимагає певного рівня взаємодії з колегами, з якими ми у багатьох випадках не погоджуємось.

На його думку, для закінчення боїв Україні потрібно зберегти підтримку з боку США після повернення до влади Дональда Трампа.

Давайте будемо гранично відвертими: всі союзники у світі не зможуть замінити повну відмову США від підтримки України, — додав Трюдо.

15 листопада під час розмови з путіним Шольц засудив війну росії проти України та закликав вивести війська.

Канцлер також обговорив готовність росії до переговорів та зазначив, що Німеччина підтримуватиме Україну «стільки, скільки буде потрібно». У Берліні також наголосили, що Шольц заздалегідь поговорив із Зеленським.