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Ракурс
Канадський прем'єр Трюдо підтримав спілкування Шольца з путіним

І ти, Трюдо — канадський прем'єр підтримав спілкування Шольца з путіним

17 лис 2024, 11:52
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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав розмову Шканцлера ФРН Олафа Шольца з владіміром путіним та заявив, що війна в Україні може закінчитися у найближчі місяці.


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Він також додав, що Канада залишається відданою перемозі України та хоче бачити завершення конфлікту якомога швидше

Bloomberg так цитує висловлювання Трюдо:

Можливо, є вікна, в які закінчення конфлікту може відбутися найближчими місяцями. Ми всі розуміємо, наскільки важливо покласти край насильству в Україні, покласти край конфліктам у всьому світі. Це вимагає певного рівня взаємодії з колегами, з якими ми у багатьох випадках не погоджуємось.

На його думку, для закінчення боїв Україні потрібно зберегти підтримку з боку США після повернення до влади Дональда Трампа.

Давайте будемо гранично відвертими: всі союзники у світі не зможуть замінити повну відмову США від підтримки України, — додав Трюдо.

15 листопада під час розмови з путіним Шольц засудив війну росії проти України та закликав вивести війська.

Канцлер також обговорив готовність росії до переговорів та зазначив, що Німеччина підтримуватиме Україну «стільки, скільки буде потрібно». У Берліні також наголосили, що Шольц заздалегідь поговорив із Зеленським.

Джерело: Ракурс


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