Издание Le Figaro изменило текст новости о разрешении бить ракетами SCALP/Storm Shadow по рф

Издание Le Figaro изменило текст новости о разрешении бить ракетами SCALP/Storm Shadow по рфhttps://racurs.ua/n201317-izdanie-le-figaro-izmenilo-tekst-novosti-o-razreshenii-bit-raketami-scalp-storm-shadow-po-rf.htmlРакурс
Французьке видання Le Figaro вчора, 17 листопада, повідомило, що Франція та Британія слідом за США дозволили Україні використовувати свої далекобійні ракети SCALP/Storm Shadow для ударів по території рф.
Проте згодом видання змінило текст публікації, повідомляє «Українська правда».
Станом на ранок сьогоднішнього дня, 18 листопад, текст новини має такий вигляд:
У канцеляріях вже вирували дебати щодо дозволу на використання західних ракет проти російської території. Еммануель Макрон висловився за це під час державного візиту до Німеччини у травні 2024 року.
Зазначається, що видання не наводило інших подробиць, а також джерел інформації.
Нагадаємо, за інформацією видання Axios, дозвіл США Україні на завдавання ударів ракетами ATACMS по території рф стосується лише Курської області.
Джерело: «Українська правда»