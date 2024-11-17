Джо Байден дал разрешение Украине бить ракетами ATACMS по россии. Фото:

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Сполучені Штати Америки дозволили Україні били вглиб росії західною зброєю.

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Адміністрація президента Джо Байдена скасувала обмеження, які забороняли Україні використовувати американське озброєння для ударів по території країни-агресора. Про це повідомило агентство Reuters та видання New York Times із посиланням на джерела.

Західні медіа вказують, що це є суттєвою зміною політики США у війні між Україною та російською федерацією.

Зазначається, що найближчими днями Україна планує здійснити перші далекобійні удари, хоча подробиці операції не розголошуються з міркувань безпеки. Очікується, що для ударів будуть використані високоточні ракети ATACMS з дальністю до 306 км.

Нагадаємо, 19 жовтня президент Сполучених Штатів Джо Байден заявляв, що у країн Заходу «немає консенсусу щодо дозволу Україні бити західними ракетами по росії».

Водночас видання Bloomberg із посиланням на джерела в НАТО інформувало, що ближче до кінця своєї каденції Байден може зробити «більш сміливі кроки щодо України», незалежно від того, хто переможе на виборах.

Джерела: Reuters, New York Times