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Джо Байден дав дозвіл Україні бити ракетами ATACMS по росії. Фото:
Байден дав дозвіл Україні бити ракетами ATACMS по росії — NYThttps://racurs.ua/ua/n201306-bayden-dav-dozvil-ukrayini-byty-raketamy-atacms-po-rosiyi-nyt.htmlРакурс
Сполучені Штати Америки дозволили Україні били вглиб росії західною зброєю.
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Адміністрація президента Джо Байдена скасувала обмеження, які забороняли Україні використовувати американське озброєння для ударів по території країни-агресора. Про це повідомило агентство Reuters та видання New York Times із посиланням на джерела.
Західні медіа вказують, що це є суттєвою зміною політики США у війні між Україною та російською федерацією.
Зазначається, що найближчими днями Україна планує здійснити перші далекобійні удари, хоча подробиці операції не розголошуються з міркувань безпеки. Очікується, що для ударів будуть використані високоточні ракети ATACMS з дальністю до 306 км.
Нагадаємо, 19 жовтня президент Сполучених Штатів Джо Байден заявляв, що у країн Заходу «немає консенсусу щодо дозволу Україні бити західними ракетами по росії».
Водночас видання Bloomberg із посиланням на джерела в НАТО інформувало, що ближче до кінця своєї каденції Байден може зробити «більш сміливі кроки щодо України», незалежно від того, хто переможе на виборах.
Джерела: Reuters, New York Times