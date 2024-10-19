Джо Байден зробив заяву про далекобійні удари по росії. Фото:

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Джо Байден зробив заяву про використання Україною далекобійного західного озброєння.

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Зараз немає консенсусу щодо дозволу Україні бити західними ракетами по росії. Про це американський лідер сказав по завершенню свого візиту до Берліна. Також він закликав партнерів і надалі підтримувати Україну. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Ми не можемо відступати, ми повинні продовжувати нашу підтримку. На мою думку, ми повинні продовжувати доти, доки Україна не здобуде справедливий і міцний мир відповідно до Статуту ООН, доки знову не переможе людська гідність, — зазначив американський лідер.

Bloomberg пише, що джерела в НАТО вважають, що ближче до кінця своєї каденції Байден може зробити «більш сміливі кроки щодо України», незалежно від того, хто переможе на виборах.

Нагадаємо, 18 жовтня в Берліні зустрілися президент США Джо Байден та Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Вони обговорили план перемоги України й «підтвердили свою рішучість продовжувати підтримувати Україну в її зусиллях із забезпечення справедливого і тривалого миру на основі міжнародного права, включаючи статут ООН, і поваги до суверенітету і територіальної цілісності».

Джерело: Bloomberg