Стармер, Байден, Шольц та Макрон. Фото: Bundeskanzler Olaf Scholz

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Український план перемоги та допомогу Україні обговорили лідери США, Великої Британії, Німеччини та Франції.

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Президент США Джо Байден та Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 18 жовтня зустрілися у Берліні. Лідери засудили триваючу агресивну війну рф проти України, обговорили свої плани щодо надання Україні додаткової підтримки у сфері безпеки, економічної та гуманітарної допомоги, включно з використанням надзвичайних доходів від заморожених російських державних активів, про що було домовлено на саміті G7. Про це йдеться у прес-релізі уряду ФРН.

Союзники обговорили план перемоги України й «підтвердили свою рішучість продовжувати підтримувати Україну в її зусиллях із забезпечення справедливого і тривалого миру на основі міжнародного права, включаючи статут ООН, і поваги до суверенітету і територіальної цілісності».

Також лідери чотирьох держав обговорили події на Близькому Сході, зокрема вплив смерті бойовика Ях’ї Сінвара на повернення додому заручників і на припинення війни в регіоні Гази та забезпечення надходження гумдопомоги до цивільних.

Також вони вкотре засудили ескалацію, до якої призвела атака Ірану на Ізраїль. Було вирішено скоординувати зусилля, щоб притягнути Тегеран до відповідальності та запобігти подальшій ескалації.

Тим часом в Білому домі повідомили, що США підтримують план перемоги Зеленського. Відповідну заяву зробив спікер Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі.

Очевидно, ми все ще розглядаємо його в деталях. Тому я не збираюся вдаватися до подробиць кожного окремого пункту. Але скажу, що, як ми чітко дали зрозуміти, ми підтримуємо план президента Зеленського щодо справедливого миру, — заявив він.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський на засіданні Євроради у Брюсселі заявив, що третій пункт мирного плану, який представив, передбачає розташування на території України «пакету стримування». Цей пакет або примусить росію до участі в реальних мирних переговорах, або ж дозволить зруйнувати їхні військові цілі. Йдеться про «відповідний пакет ракет».