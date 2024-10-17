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Ракурс
Один з пунктів плану перемоги передбачає розташування в Україні «пакету стримування», - Зеленський на Єврораді

Один з пунктів плану перемоги передбачає розташування в Україні «пакету стримування», — Зеленський на Єврораді

17 жов 2024, 13:56
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Третій пункт мирного плану, який представив Володимир Зеленський на засіданні Євроради у Брюсселі, передбачає розташування на території України «пакету стримування».


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За словами президента, цей пакет або примусить росію до участі в реальних мирних переговорах, або ж дозволить зруйнувати їхні військові цілі. Йдеться про «відповідний пакет ракет».

Подробиці щодо цього пункту вже надали партнерам, які можуть допомогти з його реалізацією — серед них США, Велика Британія, Франція, Італія та Німеччина.

16 жовтня президент представив план перемоги у Верховній Раді.

За словами Зеленського, якщо все буде йти згідно з планом, війну можна буде закінчити вже до кінця 2025 року.

Загалом оприлюднений документ складається з пʼятьох розділів. Основні пункти:

  • Запрошення в НАТО ще до завершення війни;
  • Продовження операцій ЗСУ на території росії та зняття обмежень щодо ударів по її території;
  • Неядерне стримування росії та отримання конкретних видів озброєнь;
  • Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій проти рф;
  • Після закінчення війни українські військові можуть замінити контингент США на території країн-членів Альянсу.

Зокрема, другий, третій та четвертий пункти мають таємні додатки, які презентували партнерам.

Джерело: Ракурс


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