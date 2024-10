Один з пунктів плану перемоги передбачає розташування в Україні «пакету стримування», - Зеленський на Єврораді

Третій пункт мирного плану, який представив Володимир Зеленський на засіданні Євроради у Брюсселі, передбачає розташування на території України «пакету стримування».

.

За словами президента, цей пакет або примусить росію до участі в реальних мирних переговорах, або ж дозволить зруйнувати їхні військові цілі. Йдеться про «відповідний пакет ракет».

Подробиці щодо цього пункту вже надали партнерам, які можуть допомогти з його реалізацією — серед них США, Велика Британія, Франція, Італія та Німеччина.

I am currently en route to Brussels for a special European Council meeting at the leadership level, where I will present our Victory Plan — a tool to compel Russia towards peace. European leaders will hear how we need to strengthen our positions to end this war justly.



I am… pic.twitter.com/7tMLqV81cv