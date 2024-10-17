Один з пунктів плану перемоги передбачає розташування в Україні «пакету стримування», - Зеленський на Єврораді

https://racurs.ua/ua/n200324-odyn-z-punktiv-planu-peremogy-peredbachaie-roztashuvannya-v-ukrayini-paketu-strymuvannya.html

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Третій пункт мирного плану, який представив Володимир Зеленський на засіданні Євроради у Брюсселі, передбачає розташування на території України «пакету стримування».

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За словами президента, цей пакет або примусить росію до участі в реальних мирних переговорах, або ж дозволить зруйнувати їхні військові цілі. Йдеться про «відповідний пакет ракет».

Подробиці щодо цього пункту вже надали партнерам, які можуть допомогти з його реалізацією — серед них США, Велика Британія, Франція, Італія та Німеччина.

I am currently en route to Brussels for a special European Council meeting at the leadership level, where I will present our Victory Plan — a tool to compel Russia towards peace. European leaders will hear how we need to strengthen our positions to end this war justly.



I am… pic.twitter.com/7tMLqV81cv — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 17, 2024

16 жовтня президент представив план перемоги у Верховній Раді.

За словами Зеленського, якщо все буде йти згідно з планом, війну можна буде закінчити вже до кінця 2025 року.

Загалом оприлюднений документ складається з пʼятьох розділів. Основні пункти:

Запрошення в НАТО ще до завершення війни;

Продовження операцій ЗСУ на території росії та зняття обмежень щодо ударів по її території;

Неядерне стримування росії та отримання конкретних видів озброєнь;

Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій проти рф;

Після закінчення війни українські військові можуть замінити контингент США на території країн-членів Альянсу.

Зокрема, другий, третій та четвертий пункти мають таємні додатки, які презентували партнерам.