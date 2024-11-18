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Рашисты ударили ракетами по Одессе, фото: Telegraf

Рашисты нанесли ракетный удар по Одессе — восемь погибших (ВИДЕО)

18 ноя 2024, 13:26
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Російські загарбники сьогодні, 18 листопада, здійснили ракетну атаку на Одесу.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки:

  • восьмеро людей загинули;
  • 18 людей поранено. Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані;
  • пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що удару було завдано по центру Одеси.

За його словами, горять кілька житлових будинків.

Ще одна ракета, яка не розірвалася, просто в будівлі одного з навчальних закладів Одеси, — розповів він.

Источник: Ракурс


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