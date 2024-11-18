Рашисты ударили ракетами по Одессе, фото: Telegraf

https://racurs.ua/n201320-rashisty-nanesli-raketnyy-udar-po-odesse-vosem-pogibshih-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 18 листопада, здійснили ракетну атаку на Одесу.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки:

восьмеро людей загинули;

18 людей поранено. Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані;

пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що удару було завдано по центру Одеси.

За його словами, горять кілька житлових будинків.