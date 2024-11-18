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Рашисти вдарили ракетами по Одесі, фото: Telegraf
Рашисти завдали ракетного удару по Одесі — восьмеро загиблих (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201320-rashysty-zavdaly-raketnogo-udaru-po-odesi-vosmero-zagyblyh-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 18 листопада, здійснили ракетну атаку на Одесу.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки:
- восьмеро людей загинули;
- 18 людей поранено. Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані;
- пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.
Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що удару було завдано по центру Одеси.
За його словами, горять кілька житлових будинків.
Ще одна ракета, яка не розірвалася, просто в будівлі одного з навчальних закладів Одеси, — розповів він.