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Ракурс
Рашисти вдарили ракетами по Одесі, фото: Telegraf

Рашисти завдали ракетного удару по Одесі — восьмеро загиблих (ВІДЕО)

18 лис 2024, 13:26
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Російські загарбники сьогодні, 18 листопада, здійснили ракетну атаку на Одесу.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки:

  • восьмеро людей загинули;
  • 18 людей поранено. Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані;
  • пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що удару було завдано по центру Одеси.

За його словами, горять кілька житлових будинків.

Ще одна ракета, яка не розірвалася, просто в будівлі одного з навчальних закладів Одеси, — розповів він.

Джерело: Ракурс


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