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Ракурс
Луганск с 2014 года находится под российской оккупацией, фото: UAinfo

Рашисты планируют начать «восстанавливать» Луганск в 2028 году — ОВА

18 ноя 2024, 13:57
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З моменту початку окупації Луганська рашистами минуло понад 10 років й загарбники згадали про його можливе «відновлення» — за їхніми словами, цей процес може розпочатися у 2028 році.


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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Однак, як повідомили у так званому «міністерстві інфраструктури і транспорту лнр», це поки що лише попередній план, — зазначають в ОВА. — До 2014 року Луганщина мала діючий міжнародний аеропорт і розгалужену систему залізничного сполучення. Із приходом росії роками не має нічого — лише полігон.

У ЗМІ окупантів нещодавно з’явилися повідомлення про плани загарбників «відновити» Луганський аеропорт.

Є план і є програма. Так, початок робіт — 2028 року. Це план поки що, — заявили в окупаційному «міністерстві транспорту».

Источник: Ракурс


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