Луганск с 2014 года находится под российской оккупацией, фото: UAinfo

https://racurs.ua/n201321-rashisty-planiruut-nachat-vosstanavlivat-lugansk-v-2028-godu-ova.html

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З моменту початку окупації Луганська рашистами минуло понад 10 років й загарбники згадали про його можливе «відновлення» — за їхніми словами, цей процес може розпочатися у 2028 році.

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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Однак, як повідомили у так званому «міністерстві інфраструктури і транспорту лнр», це поки що лише попередній план, — зазначають в ОВА. — До 2014 року Луганщина мала діючий міжнародний аеропорт і розгалужену систему залізничного сполучення. Із приходом росії роками не має нічого — лише полігон.

У ЗМІ окупантів нещодавно з’явилися повідомлення про плани загарбників «відновити» Луганський аеропорт.