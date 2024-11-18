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Ракурс
Луганськ з 2014 року перебуває під російською окупацією, фото: UAinfo

Рашисти планують почати «відновлювати» Луганськ у 2028 році — ОВА

18 лис 2024, 13:57
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З моменту початку окупації Луганська рашистами минуло понад 10 років й загарбники згадали про його можливе «відновлення» — за їхніми словами, цей процес може розпочатися у 2028 році.


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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Однак, як повідомили у так званому «міністерстві інфраструктури і транспорту лнр», це поки що лише попередній план, — зазначають в ОВА. — До 2014 року Луганщина мала діючий міжнародний аеропорт і розгалужену систему залізничного сполучення. Із приходом росії роками не має нічого — лише полігон.

У ЗМІ окупантів нещодавно з’явилися повідомлення про плани загарбників «відновити» Луганський аеропорт.

Є план і є програма. Так, початок робіт — 2028 року. Це план поки що, — заявили в окупаційному «міністерстві транспорту».

Джерело: Ракурс


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