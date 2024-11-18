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Луганськ з 2014 року перебуває під російською окупацією, фото: UAinfo
Рашисти планують почати «відновлювати» Луганськ у 2028 році — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n201321-rashysty-planuut-pochaty-vidnovluvaty-lugansk-u-2028-roci-ova.htmlРакурс
З моменту початку окупації Луганська рашистами минуло понад 10 років й загарбники згадали про його можливе «відновлення» — за їхніми словами, цей процес може розпочатися у 2028 році.
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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Однак, як повідомили у так званому «міністерстві інфраструктури і транспорту лнр», це поки що лише попередній план, — зазначають в ОВА. — До 2014 року Луганщина мала діючий міжнародний аеропорт і розгалужену систему залізничного сполучення. Із приходом росії роками не має нічого — лише полігон.
У ЗМІ окупантів нещодавно з’явилися повідомлення про плани загарбників «відновити» Луганський аеропорт.
Є план і є програма. Так, початок робіт — 2028 року. Це план поки що, — заявили в окупаційному «міністерстві транспорту».