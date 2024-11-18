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Ракурс
Сбивание российской ракеты, фото: ГПСУ

Сбивание российской ракеты X-101 в небе над Киевщиной попало на видео

18 ноя 2024, 14:56
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На Київщині прикордонники під час масованої російської повітряної атаки 17 листопада знищили ворожу крилату ракету.


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Відповідне відео сьогодні, 18 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Виконуючи завдання з прикриття повітряного простору військовослужбовець Житомирського прикордонного загону на псевдо Юта спільно з побратимами зафіксував політ ракети. Негайно зреагувавши — захисник миттєво здійснив постріл з переносного зенітно-ракетного комплексу, — розповіли в ДПСУ.

Як результат — влучним пострілом крилата ракета противника була знищена в повітрі, запобігши можливим руйнуванням та жертвам, — додали у відомстві.

Источник: Ракурс


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