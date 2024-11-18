Збиття російської ракети X-101 в небі над Київщиною потрапило на відео

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Збиття російської ракети, фото: ДПСУ
Збиття російської ракети X-101 в небі над Київщиною потрапило на відеоhttps://racurs.ua/ua/n201324-zbyttya-rosiyskoyi-rakety-x-101-v-nebi-nad-kyyivschynou-potrapylo-na-video.htmlРакурс
На Київщині прикордонники під час масованої російської повітряної атаки 17 листопада знищили ворожу крилату ракету.
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Відповідне відео сьогодні, 18 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Виконуючи завдання з прикриття повітряного простору військовослужбовець Житомирського прикордонного загону на псевдо Юта спільно з побратимами зафіксував політ ракети. Негайно зреагувавши — захисник миттєво здійснив постріл з переносного зенітно-ракетного комплексу, — розповіли в ДПСУ.
Як результат — влучним пострілом крилата ракета противника була знищена в повітрі, запобігши можливим руйнуванням та жертвам, — додали у відомстві.