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Ракурс
Збиття російської ракети, фото: ДПСУ

Збиття російської ракети X-101 в небі над Київщиною потрапило на відео

18 лис 2024, 14:56
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На Київщині прикордонники під час масованої російської повітряної атаки 17 листопада знищили ворожу крилату ракету.


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Відповідне відео сьогодні, 18 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Виконуючи завдання з прикриття повітряного простору військовослужбовець Житомирського прикордонного загону на псевдо Юта спільно з побратимами зафіксував політ ракети. Негайно зреагувавши — захисник миттєво здійснив постріл з переносного зенітно-ракетного комплексу, — розповіли в ДПСУ.

Як результат — влучним пострілом крилата ракета противника була знищена в повітрі, запобігши можливим руйнуванням та жертвам, — додали у відомстві.

Джерело: Ракурс


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