В результате российского удара по Сумам погиб известный спортсмен по спортивному ориентированию

https://racurs.ua/n201339-v-rezultate-rossiyskogo-udara-po-sumam-pogib-izvestnyy-sportsmen-po-sportivnomu-orientirovaniu.html

Ракурс

Внаслідок російського удару по Сумах увечері 17 листопада загинув майстер спорту зі спортивного орієнтування Сергій Сухарєв.

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Чоловік виступав за збірну Сумщини на змаганнях зі спортивного орієнтування та був суддею національної категорії.

Він також був автором сотень карт та методичних матеріалів для спортсменів.

Сьогодні ми втратили ще одного друга серед орієнтувальників. У Сумах, у власній квартирі загинув Сергій Сухарєв — майстер спорту, суддя Національної категорії, автор сотень карт, розробник програм для використання електронної відмітки, автор методичних матеріалів для спортсменів. Росіяни балістичною ракетою по житловому кварталі міста обірвали його життя", — написала співзасновниця та директорка сумського видання Кордон. Медіа Альона Яцина.

Кількість загиблих через ракетний удар по Сумах зросла до 12. Серед них — дві дитини. Постраждали 84 мешканці багатоповерхівок. Вони отримують меддопомогу.