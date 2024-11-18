Внаслідок російського удару по Сумах загинув відомий спортсмен зі спортивного орієнтування

https://racurs.ua/ua/n201339-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-po-sumah-zagynuv-vidomyy-sportsmen-zi-sportyvnogo-oriientuvannya.html

Ракурс

Внаслідок російського удару по Сумах увечері 17 листопада загинув майстер спорту з спортивного орієнтування Сергій Сухарєв.

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Чоловік виступав за збірну Сумщини на змаганнях зі спортивного орієнтування та був суддею національної категорії.

Він також був автором сотень карт та методичних матеріалів для спортсменів.