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На Брянщине ночью плохо спали, "прилеты" снимали - повторно поражен арсенал
На Брянщине ночью плохо спали, «прилеты» снимали — повторно поражен арсенал (ВИДЕО)https://racurs.ua/n201347-na-bryanschine-nochu-ploho-spali-prilety-snimali-povtorno-porajen-arsenal-video.htmlРакурс
Цієї ночі українські військові завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у Карачеві на Брянщині.
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В районі удару зафіксували 12 вторинних вибухів та детонацію, повідомили у Генштабі.
Українська армія знову атакувала 67 арсенал ГРАУ. Цього разу ракетами. Завдання удару підтверджують і місцеві жителі у міських пабликах, принагідно скаржачись на недосконалість системи оповіщення та звуки детонації.
Минулого місяця, 9 жовтня, ЗСУ вже вражали цей об'єкт ударними дронами.
ГРАУ — Головне ракетно-артилерійське управління міністерства оборони країни-агресора, яке підпорядковане заступнику міністра оборони росії. Арсенали ГРАУ — спеціалізовані склади, де зберігаються боєприпаси, військові матеріали та техніка.
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