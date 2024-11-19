На Брянщині вночі погано спали, "прильоти" рахували і фотографували

https://racurs.ua/ua/n201347-na-bryanschyni-vnochi-pogano-spaly-pryloty-znimaly-povtorno-urajeno-arsenal-video.html

Ракурс

Цієї ночі українські військові завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у Карачеві на Брянщині.

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В районі удару зафіксували 12 вторинних вибухів та детонацію, повідомили у Генштабі.

Українська армія знову атакувала 67 арсенал ГРАУ. Цього разу ракетами. Завдання удару підтверджують і місцеві жителі у міських пабликах, принагідно скаржачись на недосконалість системи оповіщення та звуки детонації.

Минулого місяця, 9 жовтня, ЗСУ вже вражали цей об'єкт ударними дронами.

ГРАУ — Головне ракетно-артилерійське управління міністерства оборони країни-агресора, яке підпорядковане заступнику міністра оборони росії. Арсенали ГРАУ — спеціалізовані склади, де зберігаються боєприпаси, військові матеріали та техніка.