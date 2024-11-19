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Ракурс
На Брянщині вночі погано спали, "прильоти" рахували і фотографували

На Брянщині вночі погано спали, «прильоти» знімали — повторно уражено арсенал (ВІДЕО)

19 лис 2024, 09:23
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Цієї ночі українські військові завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у Карачеві на Брянщині.


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В районі удару зафіксували 12 вторинних вибухів та детонацію, повідомили у Генштабі.

Українська армія знову атакувала 67 арсенал ГРАУ. Цього разу ракетами. Завдання удару підтверджують і місцеві жителі у міських пабликах, принагідно скаржачись на недосконалість системи оповіщення та звуки детонації.

Минулого місяця, 9 жовтня, ЗСУ вже вражали цей об'єкт ударними дронами.

ГРАУ — Головне ракетно-артилерійське управління міністерства оборони країни-агресора, яке підпорядковане заступнику міністра оборони росії. Арсенали ГРАУ — спеціалізовані склади, де зберігаються боєприпаси, військові матеріали та техніка.

Джерело: Ракурс


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