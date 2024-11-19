Силы ПВО этой ночью сбили 51 из 87 вражских БПЛА

https://racurs.ua/n201348-pvo-etoy-nochu-sbilo-51-87-rossiyskih-dronov.html

Ракурс

Сили ППО цієї ночі збили 51 з 87 ворожих БпЛА. Також внаслідок активної протидії 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах.

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Росіяни атакували із районів Курськ, Орел — рф., ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Дрони збивали у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.

Внаслідок активної протидії 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах.