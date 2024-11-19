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Ракурс
Сили ППО цієї ночі збили 51 з 87 ворожих БпЛА

ППО цієї ночі збила 51/87 російських дронів

19 лис 2024, 09:50
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Сили ППО цієї ночі збили 51 з 87 ворожих БпЛА. Також внаслідок активної протидії 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах.


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Росіяни атакували із районів Курськ, Орел — рф., ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Дрони збивали у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.

Внаслідок активної протидії 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах.

Джерело: Ракурс


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