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В ООН призвали защитить гражданских россиян из-за разрешения США бить ракетами ATACMS по рф
В ООН призвали защитить гражданских россиян из-за разрешения США бить ракетами ATACMS по рфhttps://racurs.ua/n201354-v-oon-prizvali-zaschitit-grajdanskih-rossiyan-iz-za-razresheniya-ssha-bit-raketami-atacms-po-rf.htmlРакурс
У генерального секретаря ООН закликали забезпечити безпеку цивільних осіб на тлі повідомлень про дозвіл президента США Джо Байдена завдавати ударів з території України вглиб росії американськими балістичними ракетами ATACMS.
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Про це речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив на брифінгу.
Усі сторони повинні забезпечити безпеку і захист цивільних осіб, де б вони не перебували, — сказав він, коментуючи відповідне повідомлення газети The New York Times.
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