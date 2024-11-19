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В ООН призвали защитить гражданских россиян из-за разрешения США бить ракетами ATACMS по рф

В ООН призвали защитить гражданских россиян из-за разрешения США бить ракетами ATACMS по рф

19 ноя 2024, 13:09
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У генерального секретаря ООН закликали забезпечити безпеку цивільних осіб на тлі повідомлень про дозвіл президента США Джо Байдена завдавати ударів з території України вглиб росії американськими балістичними ракетами ATACMS.


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Про це речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив на брифінгу.

Усі сторони повинні забезпечити безпеку і захист цивільних осіб, де б вони не перебували, — сказав він, коментуючи відповідне повідомлення газети The New York Times.

Источник: Ракурс


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