ООН закликає захистити цивільне населення через дозвіл США на удари ракетами ATACMS по росії

https://racurs.ua/ua/n201354-v-oon-zaklykaly-zahystyty-cyvilnyh-rosiyan-cherez-dozvil-ssha-byty-raketamy-atacms-po-rf.html

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У генерального секретаря ООН закликали забезпечити безпеку цивільних осіб на тлі повідомлень про дозвіл президента США Джо Байдена завдавати ударів з території України вглиб росії американськими балістичними ракетами ATACMS.

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Про це речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив на брифінгу.