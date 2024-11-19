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ООН закликає захистити цивільне населення через дозвіл США на удари ракетами ATACMS по росії
В ООН закликали захистити цивільних росіян через дозвіл США бити ракетами ATACMS по рфhttps://racurs.ua/ua/n201354-v-oon-zaklykaly-zahystyty-cyvilnyh-rosiyan-cherez-dozvil-ssha-byty-raketamy-atacms-po-rf.htmlРакурс
У генерального секретаря ООН закликали забезпечити безпеку цивільних осіб на тлі повідомлень про дозвіл президента США Джо Байдена завдавати ударів з території України вглиб росії американськими балістичними ракетами ATACMS.
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Про це речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив на брифінгу.
Усі сторони повинні забезпечити безпеку і захист цивільних осіб, де б вони не перебували, — сказав він, коментуючи відповідне повідомлення газети The New York Times.