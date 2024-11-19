Зеленский в Верховной Раде. Фото: ОП

https://racurs.ua/n201362-zelenskiy-poruchil-vvesti-mery-specpodderjki-v-sumah-i-chernigove.html

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Президент Володимир Зеленський доручив посилити спецпідтримку Сум та Чернігова за прикладом Харкова.

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Раніше влада вжила заходів спеціальної підтримки Харкова в умовах, які стосувалися спеціальних податкових умов в обласному центрі. Це дало результат. Тому доручено розробити аналогічні умови для Сум і Чернігова. Про це глава держави заявив 12 листопада у Верховній Раді, представляючи свій внутрішній «План стійкості».

За його словами, в умовах війни прифронтові громади потребують особливої підтримки, а ті, що прийняли найбільше переселенців, — спеціальних рішень для більшої внутрішньої інтегрованості людей.

Це лише декілька причин для того, щоб існували спеціальні принципи для нашої взаємодії з громадами під час війни, — зазначив Зеленський.

Президент додав, що на рівні громад постійно збільшуватиметься міжнародний компонент роботи — з країнами, які взяли шефство над тим чи іншим нашим регіоном або містом.

Нагадаємо, 20 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект № 11416-д, який передбачає історичне збільшення податків. Зокрема, закон передбачає підвищення ставки військового збору для фізичних осіб з 1,5% до 5% та встановлення військового збору для ФОП 1,2 та 4 груп у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати.