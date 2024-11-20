Байден одобрил отправку Украине противопехотных мин. Фото: AP

https://racurs.ua/n201374-bayden-odobril-otpravku-ukraine-protivopehotnyh-min-wp.html

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Американські протипіхотні міни з’являться на озброєнні ЗСУ.

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Передачу цього озброєння Україні санкціонував президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Таке рішення Білого дому є радикальною зміною його власної політики та викликане посиленням наступу російських військ у східних регіонах України. Про це повiдомило видання The Washington Post.

В адміністрації Байдена заявили, що передані міни є «нестiйкими», бо самознищуються через певний час. Це робиться для того, щоб мінімізувати ризики для цивільних. Однак організації з контролю за озброєннями попереджають про потенційні небезпеки та складнощі з їх розмінуванням у майбутньому.

Зазначається, що Київ давно закликав до постачання таких засобів, зважаючи на те, що росія активно використовує міни для уповільнення українського наступу. У Вашингтоні вважають, що ці міни стануть частиною комплексної оборонної стратегії України на тлі значних втрат на фронті.

WPнаголошує, що передача протипіхотних мін в Україну також є потенційно спірною. Зокрема, понад 160 країн підписали міжнародний договір, який забороняє їх використання, оскільки ця зброя може завдати довгострокової шкоди цивільному населенню. Україна також є серед підписантів цього договору.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Сполучені Штати Америки дозволили Україні били вглиб росії західною зброєю. Адміністрація президента Джо Байдена скасувала обмеження, які забороняли Україні використовувати американське озброєння для ударів по території країни-агресора. Деякі ЗМІ зазначили, що це стосується лише Курської області.

Джерело: The Washington Post