Российский актер-путинист получил 10-летний срок заключения

https://racurs.ua/n201393-rossiyskiy-akter-putinist-poluchil-10-letniy-srok-zaklucheniya.html

Ракурс

До 10 років увʼязнення заочно засуджено російського актора-путініста Владіміра Машкова, який закликав до захоплення України.

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Також у зловмисника конфісковано квартиру площею 100 м² в елітному районі на узбережжі Одеси, повідомили в СБУ.

Машков входить до пулу кремлівських пропагандистів і часто виступає на масових акціях із підтримки повномасштабної війни проти України.

У грудні 2023 року фігуранта призначили співголовою «виборчого штабу» путіна на так званих виборах президента рф. Тоді машков їздив по росії і окупованих регіонах України, де пропагував рашизм та героїзував військові угруповання рф.

Під час прокремлівських «концертів-мітингів» він закликав до продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави.

Що відомо про Машкова

В 2003 році в Кам’янці-Подільському зняв кінострічку «Тато» за п'єсою Олександра Галича «Матроська тиша» (режисер, продюсер, виконавець головної ролі).

У 2004 році знявся в кінострічці «Червона Америка» (США).

В 2007 році виконав головну роль у фільмі «Ліквідація».

У 2011 році вийшов фільм із участю Машкова — «Місія нездійсненна: протокол Фантом».

Він активний війни проти України. Підтримує про визнання «незалежності» терористичних угруповань ДНР та ЛНР. Фігурант бази даних центру «Миротворець» як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку.