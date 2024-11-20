Ракурсhttps://racurs.ua/
Російський актор-путініст отримав 10-річний термін ув'язнення
Російський актор-путініст отримав 10-річний термін ув’язненняhttps://racurs.ua/ua/n201393-rosiyskyy-aktor-putinist-otrymav-10-richnyy-termin-uv-yaznennya.htmlРакурс
До 10 років увʼязнення заочно засуджено російського актора-путініста Владіміра Машкова, який закликав до захоплення України.
.
Також у зловмисника конфісковано квартиру площею 100 м² в елітному районі на узбережжі Одеси, повідомили в СБУ.
Машков входить до пулу кремлівських пропагандистів і часто виступає на масових акціях із підтримки повномасштабної війни проти України.
У грудні 2023 року фігуранта призначили співголовою «виборчого штабу» путіна на так званих виборах президента рф. Тоді машков їздив по росії і окупованих регіонах України, де пропагував рашизм та героїзував військові угруповання рф.
Під час прокремлівських «концертів-мітингів» він закликав до продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави.
Що відомо про Машкова
В 2003 році в Кам’янці-Подільському зняв кінострічку «Тато» за п'єсою Олександра Галича «Матроська тиша» (режисер, продюсер, виконавець головної ролі).
У 2004 році знявся в кінострічці «Червона Америка» (США).
В 2007 році виконав головну роль у фільмі «Ліквідація».
У 2011 році вийшов фільм із участю Машкова — «Місія нездійсненна: протокол Фантом».
Він активний війни проти України. Підтримує про визнання «незалежності» терористичних угруповань ДНР та ЛНР. Фігурант бази даних центру «Миротворець» як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку.
За його ініціативи 29 березня 2022 року на фасаді Московського театра Олега Табакова було вивішено гігантську літеру «Z» у вигляді георгіївської стрічки. Разом з іншими прихильниками політики путіна 19 березня 2022 року виступив на концерті, присвяченому восьмій річниці анексії Криму.
Сьогодні на будівлі нашого театру з’явився цей символ за Батьківщину, за нашу армію, за нашого президента, за життя наших дітей без нацистів та бандерівців — прокоментував Машков.